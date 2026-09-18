Resmi Gazete'dea yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Çorum'un da aralarında bulunduğu 27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Çorum'da merkeze bağlı Cerit köyünde 2 alan orman sınırları dışına çıkarılırken, karara tepki gösteren Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orman alanları ve kamu varlıkları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Akbelen ve Kaz Dağları’nda yaşananları hatırlatan Tahtasız, orman alanlarının ekonomik çıkarlar uğruna kullanıldığını savundu.

Tahtasız açıklamasında, “Akbelen’de, Kaz Dağları’nda ranta açılan, betona gömülen ormanlarımıza yenilerinin daha eklenmesi isteniyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin özelleştirme politikalarını da eleştiren Tahtasız, sağlık alanlarından köprü ve otoyollara kadar birçok kamu varlığının elden çıkarıldığını öne sürdü.

"RANT DÜZENİ"

Tahtasız, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Geldiklerinde Cumhuriyet’in tüm fabrikalarını satan iktidar, giderayak sağlık alanlarını, ormanlarımızı, köprülerimizi, otoyollarımızı satıyor.

Bu rant düzeni iktidardan gitmedikçe, Türkiye’de canlı ve cansız hiçbir varlığın, yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin hiçbir güvencesi yoktur!”