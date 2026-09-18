Ahi Evran’ın esnaf için 800 yıl önce kurduğu sistemin yaşatılması adına her yıl ilimizde de geleneksel olarak kutlanan Ahilik Haftası kutlamaları sabah saatlerindeki etkinliklerle başladı.

MEHTERLİ KORTEJ

Bu yıl 39.’su düzenlenen Ahilik Haftası’nın açılışı ise Kadeş Barış Meydanı’ndan Saat Kulesi’ne yapılan kortej geçişi ile başladı. Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri esnaf odası başkanları, öğretmen ve öğrencilerin ellerinde Türk Bayrağı ve pankartlarla yaptığı yürüyüşe Belediye Mehteran Takımı eşlik etti.

PARK İÇİNDE AÇILIŞ

Ahilik Haftası kutlamaları ise Hürriyet Parkı içinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenlere Vali Ali Çalgan, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Ahmet Anak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Ticaret Müdürü Fatih İncitmez, Ticaret Borsası Meclis ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Ünsal Yeter, Alper Zahir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran takımının gösterisi ile devam eden programda ilk konuşmayı Şoförler Odası Başkanı İbrahim Doğan yaptı.



13. yüzyıldan beri gelen, Ahi Evran’ın kurduğu ve günümüzde de meslek odaları ile devam eden Ahilik geleneğinin yaşatılması adına yapılan kutlamaların ilimize hayırlar getirmesini diledi. Ahi demenin doğru, dürüst ve ahlaklı olan; kimse görmese bilmese de Allah görür diye işine hile karıştırmamak, eli, dili ve beli kapalı olan demek olduğunu vurgulayan Doğan bu düsturun bundan sonraki nesillerde de devam ettirilmesini temenni etti.

Ahiliğin, insanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan temel düsturlarının, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan, onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu anlatan Recep Gür; ahiliğin sadece ticarette bir meslek teşkilatı olmadığını, ahiliğin dürüstlük, güven, alınteri, dayanışma, helal kazanç demek olduğunu ve esnaf ve sanatkarın bu geleneği yaşatmaya devam ettiğini vurguladı.

Ahilerin 1000 yıldır Anadolu’nun ticari, sosyal ve kültürel hayatına yön verdiğini de ifade eden Recep Gür, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutladı.

Esnaf bir babanın uzun yıllar esnaflık yapmış bir evladı olarak tüm esnaf sanatkarın 39'uncu Ahilik Haftası'nı gönülden kutladığını belirten Belediye Başkanı Aşgın da konuşmasında Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahî Evran-ı Velî’yi rahmetle yâd etti.

Ahilik Haftası nedeni ile burada sağlanan birlikteliğin önemine değinerek helalinden kazanarak 3 çocuk büyüten Yılın Ahisi Yüksel Yıldız’ı bir kez daha tebrik eden Aşgın, “Bir olalım, diri olalım, kardeş olalım ve en kötü gününüz böyle olsun” dedi.

Yeni Parti Milletvekili Tahtasız da konuşmasında kendisinin de bir esnaf olduğunu ve TBMM’de esnafı temsil ettiğini vurguladı. Ahi Evran’ı anarak tüm esnaf sanatkarın Ahilik Haftası’nı kutlayan Milletvekili Tahtasız, tüm Çorumlulara da çağrıda bulanarak çocuklarını 8-9 yaşından sonra esnafların yanına çırak olarak vermelerini istedi. Tahtasız sözünü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır” sözünü hatırlatarak tamamladı.

Ahilik Haftası açılışında son konuşmayı ise Vali Ali Çalgan yaptı. Tüm Çorum esnafının Ahilik Haftasını kutlayarak Ahi Evran’ın yüzlerce sene önce kurduğu sistemin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu anlatan Vali Çalgan, alın terini emeğe, emeği üretime, üretimi berekete dönüştüren, doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve dayanışmayı temel değerler olarak gören kadim Ahi geleneğinin yaşatılmasının önemine değindi.

kadim ahilik geleneğinin Anadolu'da yüzyıllardır yaşatıldığını, Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını belirten Vali Çalgan, “Çalışma hayatına ahlakı, ticarete güveni, kazanca helalliği, topluma ise dayanışma ve kardeşliği taşıyan köklü bir medeniyet mirasıdır” dedi.

Çorum'un tarih boyu üretim, emek ve ticaretin önemli merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Vali Çalgan, “Şehrimizin kültürel ve sosyal hayatında esnaf ve sanatkarların önemli yeri var. Bugün de Çorum'da esnaf ve sanatkarlarımız, ahilikten miras kalan değerleri değişen şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak sürdürmektedir” diye konuştu.



TİYATRO VE HALK

OYUNLARINA ALKIŞ

Programda konuşmaların ardından Yılın Ahisi seçilen şoför Yüksel Yılmaz’a Ahilik Belgesini Vali Ali Çalgan ve ÇESOB Başkanı Recep Gür birlikte takdim etti. Törende daha sonra ise yılın kalfaları, yılın çırağı, hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödül ve hediyeleri iletildi.

Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü’nün tiyatro gösterisi ve Halk Eğitim Müdürlüğü halk oyunları gösterisi ile devam edilen törende yılın Ahisi Yüksel Yıldız’ın şed kuşatma töreni yapıldı.

Hürriyet Meydanı’nda esnafın ürünlerinin sergisinin açılışı yapılarak protokol üyeleri tarafından gezilirken, katılımcılara ÇESOB tarafından yaptırılan Ahilik pilavı ve Belediye tarafından ise mobil ikram aracında limonata ikramında bulunuldu.

Ahilik Haftası kutlamalarına bugünde merhum esnaf için mevlid okutulması, 9 camide ahilik pilavı ikramı, karayollarında leblebi ve ilimizi tanıtıcı broşür dağıtımı, Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilerek “Ahilik ve Edebiyat” konulu konferans verilmesi ile devam edilecek.