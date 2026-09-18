Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi desteği ile düzenlenen 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Yılın Ahi’nin yanısıra yılın kalfası, çırağı ile Ahilik Haftası kapsamındaki yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hürriyet Parkı’nda yapılan programda konuşmaların ardından yılın kalfası seçilen Bilgisiyarlı Makine İmalatı’nda Şükrü Can Ünal’a ödülünü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yılın Çırağı Elektrik Elektronik alanından Mehmet Umut Karaoğlu’na Ticaret İl Müdürü Fatih İncitmez, Yılın Çırağı Kadın Kuaförü alanında Elif Ecem Ünaldı’ya ÇESOB Başkanı Recep Gür belge ve hediyelerini verdi.

Programda daha sonra ise hafta kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında birinci olan Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Sırma Naz Polat’a ödülünü Milletvekili Mehmet Tahtasız, resim yarışması birincisi Dr. Devlet Bahçeli Ortaokulu öğrencisi Zümra Beren Ekmekci’ye ödülünü İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, şiir yarışması birincisi Dr. Devlet Bahçeli Ortaokulu öğrencisi Efsa Naz Arslan’a ise İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz ödülünü verdi.

Muhabir: Haber Merkezi