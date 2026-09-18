Çorum’da 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen liselerarası kompozisyon yarışmasında, Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Sırmanaz Polat il birincisi oldu.

Yarışmada elde ettiği başarıyla dikkat çeken Sırmanaz Polat, düzenlenen etkinlikte ödülünü aldı.

BİRİNCİLİĞİN GURURUNU YAŞADI

Ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Polat, yarışmada il birincisi olmaktan dolayı büyük gurur yaşadığını ifade etti.

AHİLİK KÜLTÜRÜ GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Sırmanaz Polat, Ahilik Kültürü'nün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayan ve hayata geçiren herkese teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK