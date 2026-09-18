Çorum’da İYİ Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilatlarının uyumlu bir şekilde çalışması, partiye yeni üyeler kazandırmaya başladı.

Çorum’a gelen ve parti binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Yılmaz, toplantının sonunda yeni üyelerin rozetini taktı.

İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Merkez İlçe Başkanı Orhan Demir, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları ve partililerin huzurunda yeni üyelerin rozetini takan Prof. Dr. Volkan Yılmaz, başarılı çalışmalarından dolayı Çorum teşkilatını tebrik ederek yeni üyelere başarılar diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR