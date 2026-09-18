Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak'ta ekli kroki ve listelerde sınır ve koordinatları gösterilen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

ÇORUM'DA CERİT KÖYÜ...

Karar kapsamında Çorum'da merkeze bağlı Cerit köyünde 21,629.92 metrekare alan ile aynı köyde 12,516.04 metrekare alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

Karar, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 16'ncı maddesi kapsamında alındı. Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek amacıyla tahsis yapılacak.