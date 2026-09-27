Bolu'da yaşayan Çorumluları bir araya getirmek ve kültürel değerleri pekiştirmek amacıyla düzenlenen büyük organizasyonun hazırlık çalışmaları tam 35 gün sürdü. Günler öncesinden planlanan etkinliğin odak noktasında ise Çorum'un 600 yıllık tarihi lezzeti İskilip dolması yer aldı. Ustalar tarafından özenle hazırlanan ve geleneksel yöntemlerle odun ateşinde pişirilen İskilip dolması için tam 41 kazan kuruldu. 18 saat süren zahmetli bir pişirme sürecinin ardından hazır hale gelen asırlık lezzet, alanı dolduran 10 bine yakın misafire ikram edildi. Çorum kültürünün doyasıya yaşatıldığı ve görsel bir şölene dönüşen dev organizasyonda, Çorumlular Derneği Bolu İl Başkanı Hakkı Dişli de sürece dair açıklamalarda bulundu.



"Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz arkadaşlar"

Bolu'da yaşayan Çorumlu vatandaşları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çorumlular Derneği Bolu İl Başkanı Hakkı Dişli, "32 yıldır Bolu'dayım. 20 bine yakın Çorumlunun temsilciliğini yapıyoruz inşallah. Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Bugün 600 yıllık sanat yemeği, mirasımız, Çorum'un kültürü, İskilip'in mirası, saray sanat yemeği olan, sefer yemeği olan İskilip dolmasının ikramını, Bolulu dostlarla, protokolümüzle, misafirlerimizle, heyetimizle, Çorumlu hemşehrilerimizle bir araya getirmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz" dedi.



"Cumhuriyet tarihinde de ilktir"

41 kazanla pişirilen İskilip Dolması'nın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Hakkı Dişli, "Dünyanın pişirme süresi en uzun yemeği olan, 18 saat süren hazırlanışıyla beraber, 13 saat kısık ateşte pişen İskilip dolması bugün burada tarihi bir güne şahitlik ediyor. 41 kazan İskilip dolmasının hazırlanması ortalama 18 saat sürüyor ve 13 saatte kısık ateşte pişiyor. Bu belki de Bolu tarihinde ilk, Cumhuriyet tarihinde de ilktir. Düğünlerimizde, etkinliklerimizde 10 kazan, 12 kazan bir hizmetimiz oluyordu lakin bugün burada 35 günlük bir etkinliğimiz, programımızın ardından bugün burada 41 kazanı Bolulu dostlarla, hemşehrilerimizle buluşturduk" ifadelerine yer verdi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı