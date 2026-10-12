Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Spor İşler Kurulu bugün online olarak fikstür çekimini gerçekleştirdi.

7.grupta yer alan Mimar Sinanspor sezonun ilk maçını içeride Çankırı FK ile oynayacak. Yeşil-Siyahlılar ikinci maçını deplasmanda Arıt Kayadibi SK ile oynarken, üçüncü maçını içeride Ankara TKİ, dördüncü maçını deplasmanda Keçiörengücü Bağlumspor, beşinci maçı içeride Cafe De Madrid, altıncı maçı deplasmanda Sinopspor, yedinci maçı içeride Polatlı 1926, sekizinci maçı içeride Kahramankazan Belediyespor, dokuzuncu maçı deplasmanda Aladağspor, onuncu maçı içeride Hacılar Belediyespor, onbirinci maçı deplasmanda Safranboluspor, onikinci maçı içeride Cide Belediyespor, onüçüncü ve ilk yarının son maçını ise deplasmanda Eskişehir Demirspor ile oynayacak.

Amatör Spor İşleri Kurulu, maçların başlama tarihini net olarak açıklamazken, maçların bu hafta sonu oynanacak 1.hafta maçları ile başlayacağı öğrenildi.