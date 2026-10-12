Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Yaş Grupları Ferdi Masa Tenisi müsabakalarında dereceye giren sporcular belli oldu.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 48 erkek, 18 kız sporcu katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda minik erkeklerde A.Aziz Yetim birinci, Hüseyin Eren Yılmaz ikinci, M.Eymen Solak üçüncü, A.Tuna Özçerezci dördüncü oldu. Minik kızlarda Zeynep Ela Çelik birinci, Sevde Sezgin ikinci, Armin Şeker üçüncü, Beyza Öztürk dördüncülüğü elde etti. Küçük erkeklerde ise Şeyhmus Kaplan birincilik kürsüsüne çıkarken, Ali Said Akdoğan ikinci, Canberk Sevindik üçüncü, Tunay Sakınç dördüncü oldu. Küçük kızlarda Zeynep Ela Çelik birinci, Sevde Sezgin ikinci, Armin Şeker üçüncü, Beyza Öztürk dördüncü olarak tamamladı.

Yıldız kızlarda da birincilik ve ikincilik kürsüsünü Zeynep Ela Çelik ile Sevde Sezgin birlikte paylaşırken, yıldız erkeklerde Ali Said Akdoğan birinci, Canberk Sevindik ikinci, Hüseyin Eren Yılmaz üçüncü, Mustafa Seçer dördüncü oldu. Son olarak genç kızlarda Duru Şendoğan birinci, Asya Hocaoğlu ikinci, Nazlı Şahan üçüncü olurken, genç erkeklerde Orkun Çelik birinci, Şeyhmus Kaplan ikinci, A.Aziz Yetim üçüncü, M.Eymen Solak ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.