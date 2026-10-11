Yeni sezonda Çorum’u Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) temsil edecek Mimar Sinanspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir hazırlık maçı da Samsun temsilcisi Çarşambaspor ile oynadı. Çarşamba İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Çorum temsilcisi 35.dakikada Emre’nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda değişikliklerle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Samsun Çarşambaspor 56.dakikada penaltıdan Oğuzhan ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin son dakikalarında Bilal ile bir gol daha bulan Çarşamba temsilcisi maçı 2-1 kazandı.