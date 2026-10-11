Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından ortaklaşa düzenlenen tören, cuma akşamı Velipaşa Hanı’nda gerçekleştirildi.

Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye ve kurum yöneticileri, spor il temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarda, Çorum’da sporun gelişmesi için kurumlar arasındaki iş birliğinin ve spor tesislerine yapılan yatırımların önemine dikkat çekildi.

Arıcı: “Tesisleşme adımlarının devamını diliyoruz”

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, organizasyonlarında kendilerine destek veren Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Çorum’un sportif gelişiminde yeni tesislerin önemli bir payı olduğunu belirten Arıcı, tesislerin kente kazandırılmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür ederek, ödül alan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Demirkıran: “Emek vermeden başarı olmaz”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, amatör sporun profesyonel sporun temelini oluşturduğunu vurguladı.

Çorum sporunu daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirten Demirkıran, belediye, amatör spor kulüpleri ve sporun taban birlikleriyle yürütülen ortak çalışmaların başarıya katkı sağladığını söyledi.

Her başarının arkasında büyük emek bulunduğunu ifade eden Demirkıran, “Emek vermeden başarı olmaz. Bu başarıların artarak devam etmesi için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Sporcularımızın da yılmadan, usanmadan çalışarak daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Aşgın: “Çorum artık sporda da Süper Lig’de”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un sportif başarılarından mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, “Çorum, her alanda olduğu gibi artık sporda da Süper Lig’de” ifadelerini kullandı.

Bakanlıkla iş birliği içerisinde kente çok sayıda spor tesisi kazandırdıklarını dile getiren Aşgın, 30 mini futbol sahası ile dört spor salonunun yapımında sona gelindiğini, ihtiyaç duyulması halinde yeni tesislerin de yapılacağını söyledi.

Kurumlar arasındaki uyumun sporun gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Aşgın, ödül alan sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri kutladı.

Yılın antrenörü Mustafa Özdemir

Sungurlu Belediyespor erkek voleybol takımını 1. Lig’den Efeler Ligi’ne taşıyan antrenör Mustafa Özdemir, elde ettiği başarıyla 2026 yılının antrenörü seçildi.

Takım sporlarında ödüllendirilen bir diğer kulüp ise Bölgesel Lig’deki başarısıyla Çorum’u basketbolda 2. Lig’e taşıyan Çorum Belediyespor oldu. Takımın müsabaka nedeniyle il dışında bulunması dolayısıyla ödülü, Belediye Spor Müdürü Şaban Piyan aldı.

Güreşte başarılı isimler ödüllendirildi

Törende, uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle Çorum’a gurur yaşatan güreşçiler ve antrenörleri de ödüllendirildi.

U17 dünya şampiyonu Özdenur Özmez ile antrenörü Adem Uysal, U20 Balkan şampiyonu Serhat Abay ile antrenörü Levent Kaleli, U15 Balkan ikincisi Ahmet Arif Çeker ile antrenörü Serdar Çatal ve Balkan üçüncüsü Yusuf Eren Koçak ile antrenörü Bülent Tuzcu ödül aldı.

Antalya Uluslararası Hamit Kaplan Turnuvası’nda birincilik elde eden Mert İlbars ve antrenörü Çelebi Bayır da ödüllendirilen isimler arasında yer aldı.

Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası’nda ikinci olan Mustafa Sessiz, aynı turnuvada üçüncülük elde eden Yavuz Fatih Şentürk ve Uluslararası Zafer Kupası üçüncüsü Osman Kaplam da başarıları dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlarına ödül

Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda karışık çiftlerde altın madalya kazanan Merve Peker ile antrenörü Mahmut Can Öztuna ödüllendirildi.

Minikler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Derin Mülazım ve antrenörü Sedef Kuşgöz, Büyükler Balkan Şampiyonu Aybüke Banu Şimşek ve antrenörü Mesut Kuşgöz, Gençler Balkan Şampiyonu Asude Tuğba Şimşek ve antrenörü Muammer Kaya da ödül aldı.

Taekwondo ve karatede uluslararası başarılar

Taekwondo branşında Gençler Balkan ikincisi Tugay Yolal, Yıldızlar Balkan ikincisi Doğukan Buğra Ergin, Gençler Balkan üçüncüsü Beytullah Buğra Yetik ve Uluslararası Dupnitsa Open üçüncüsü Zeynep Zümra Çakan ile antrenörleri İlhan Aşkın ve Arif Atak ödüllendirildi.

Karatede ise Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda +44 kiloda üçüncü olan Begüm Akpınar ile +32 kiloda üçüncü olan Elif Gökce Beşikçi ödül aldı. Sporcuların antrenörleri Sevgi Güler Tür ve Samet Türe’ye ise ödül verilmedi.

Badmintonda genç sporculara ödül

Törende, uluslararası badminton turnuvalarında derece elde eden Çorumlu sporcular da ödül aldı.

Azerbaycan Junior Open 2026’da U19 çift erkekler kategorisinde üçüncü olan Eyüp Koçak ile İstanbul Youth Open 2026’da U17 tek erkekler ve karışık çiftlerde üçüncülük elde eden Haşim Kağan Töremiş ödüllendirildi.

İstanbul Youth Open 2026’da U11 çift erkeklerde üçüncü olan Muhammet Fatih Uslu ve Furkan Alnı Delik ile Bulgaristan U15 International 2026’da çift erkeklerde üçüncülük kazanan Musa Musap Şerbetçi de başarıları dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Atletizm, judo ve boccede de ödüller verildi

Atletizmde, Uluslararası Run Kerusus Giresun 10 kilometre yarışında birinci olan Halil Özsoy ile antrenörü Onur Çağlan, aynı yarışta beşinci olan Mehmet Kalyoncu ile antrenörü Mustafa Özseçer ödül aldı.

Judoda, Veteranlar Balkan Şampiyonası’nda birinci olan Mustafa Özsoy ve antrenörü Hakan Taştan ödüllendirildi.

Boccede ise 4. Uluslararası Bocce Petank Turnuvası’nda büyükler kategorisinde üçüncü olan Muhammed Yasin Çinkaya ve Hasan Dündar ile antrenörleri Hakan Çıtak ödüle layık görüldü.