Arca Çorum FK, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte profesyonel liglerde 497.kez puan mücadelesine çıkacak.

Profesyonel liglerde 15.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 496 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-silahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 218 galibiyet, 132 beraberlik, 146 yenilgi alarak 786 puan toplarken, attığı 721 gole karşılık kalesinde 531 gol gördü.

DEPLASMANDA 249 MAÇ, 330 PUAN

Arca Çorum FK, 496 maçın 249’unu deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 88 galibiyet, 66 beraberlik alarak hanesine 330 puan yazdıran Çorum ekibi, 95 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılırken, 310 gol atıp 297 gol yedi.

EVİNDE 456 PUAN

Kırmızı-siyahlılar sahalarında çıktıkları 247 karşılaşmada ise 130 galibiyet, 66 beraberlik, 51 yenilgi aldılar. Hanesine 456 puan yazdıran Arca Çorum FK rakip fileleri 413 kez havalandırırken, kalesinde ise 234 gol gördü.