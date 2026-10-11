Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde milli ara bitti, heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arca Çorum FK, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz nezaretindeki ilk maçında Pazar günü (bugün) Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

6.hafta maçında konuk ettiği Alanyaspor’a 2-1 yenilerek milli araya 7 puanla giren Arca Çorum FK’da teknik direktör Uğur Uçar’la yolların ayrılması üzerine takımın başına en son Gaziantep FK’yı çalıştıran Burak Yılmaz getirildi. Kırmızı-siyahlı takım, milli arayı Antalya’da kamp yaparak geçirirken, teknik direktör Burak Yılmaz takımı yakından tanıma ve kendi oyun sistemini oturtma fırsatı buldu.

Arca Çorum FK, Burak Yılmaz nezaretindeki ilk sınavını ise Gaziantep FK’ya karşı verecek. Zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek yeni sayfaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Arca Çorum FK’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Yakın zamanda göreve getirilen teknik direktör Orhan Ak nezaretinde üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK cephesinde ise tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Kırmızı-siyahlı ekipte, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve hafta içerisinde sol ayağından ameliyat olan Fuat Bavuk takımdaki yerini alamayacak.

Geride kalan 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 6 puan toplayan Gaziantep FK ile 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan 7 puanlı Arca Çorum FK arasında Pazar günü (bugün) Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Gürcan Hasova düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak zorlu karşılaşmada Hasova’nın yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Anıl Usta ile İstanbul bölgesinden Candaş Elbil yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Oğuzhan Gökçen de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.