Arca Çorum FK, 11 Ekim Pazar günü (bugün) Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 7.hafta maçında konuk olacağı Gaziantep FK ile tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 15.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Gaziantep FK ile daha önce hiç karşılaşmadı. Bugün Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak maç iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

Arca Çorum FK, 2013-2014 Sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası 2.Kademe maçında Gaziantepspor’la deplasmanda karşılaşmış ve normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı 118.dakikada yediği golle 3-2 kaybetmişti.