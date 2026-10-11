Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler 2. Basketbol Ligi B Grubu’nun ilk haftasında Çorum Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 23-8 önde tamamladı. İkinci periyotta oyuna ortak olan Çorum Belediyespor, bu bölümü 16-14 kazanmasına rağmen soyunma odasına 37-24 geride girdi.

Üçüncü periyotta dengeli bir mücadele yaşandı. Farkı 12 sayıya indiren Kırmızı-Siyahlılar, son periyoda 50-38 geride başladı.

Dördüncü ve son periyotta oyunun kontrolünü eline alan Çorum Belediyespor, bu bölümü 28-19 üstün tamamladı. Ancak son bölümdeki çabası galibiyet için yeterli olmayan Çorum temsilcisi, karşılaşmadan 69-66 mağlup ayrılarak sezona yenilgiyle başladı.