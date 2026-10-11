Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları tamamlandı. Ankara ve İzmir’de gerçekleşen müsabakalarda Çorum temsilcisi Sungurlu Beledieyspor 3.Grup’ta yer aldı. İlk günü BAY geçen Çorum’un efeleri ikinci gün maçında İstanbul temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor’u 23-25, 25-23, 25-20, 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Üçüncü gün maçında ise Gebze ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı da 25-19, 25-19, 25-19 setlerle 3-0 kaybetti. 3 puanla grubu ikinci sırada tamamlayan Sungurlu Belediyespor Kupa Voley’e veda etti.

Kupa Voley’de 1.Grup’ta Alanya Belediyespor, 2.Grup’ta Onikişubat Belediyespor, 3.Grup’ta ise Gebze Belediyespor çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldular.