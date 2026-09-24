Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2026 yılı Eylül ayı meclis toplantısı, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman’ın başkanlığında Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirildi. Merkez ilçeye bağlı köy muhtarlarının yanısıra Yeni Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Ümit Er ve Ömer Boyraz’ın katıldığı toplantıda, birliğin 2026 yılı yatırımları değerlendirilirken, 2027 yılı çalışma programı ve yatırım planı ile gelecek yılların tahmini bütçeleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin merkez ilçeye bağlı 198 köyün ortak ihtiyaçlarının karşılanması ve köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Nayman, başta içme suyu, kanalizasyon, yol ve tarımsal sulama olmak üzere köylerin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesinin birlik çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirtti.

KÖYDES ÖDENEĞİ 100 MİLYONA ÇIKARILDI

2026 yılı yatırımları hakkında bilgi veren Nayman, KÖYDES kapsamında Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne 63 milyon 103 bin 839 lira ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

İl Özel İdaresi’nden aktarılan kaynaklar ve birliğin kendi imkânlarıyla bu rakamın yaklaşık 100 milyon liraya çıkarıldığını belirten Nayman, bu kaynaklarla çok sayıda köyde yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Nayman, “Söz konusu ödenek kapsamında 5 köyümüz içme suyu, 4 köyümüz küçük ölçekli tarımsal sulama, 3 köyümüz ise sanat yapısı programına alınarak ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla KÖYDES yatırım programına dâhil edilmiştir. Ayrıca asfalt programı kapsamında 4 projemiz bulunmaktadır” dedi.

17 KÖY İÇİN İÇME SUYU ÇALIŞMASI

Birliğin 2026 yılı yatırım programında 17 köyün içme suyu programına alındığını belirten Nayman, bu işlerin ihale ve sözleşme süreçlerinin tamamlandığını ve yüklenici firmaların çalışmalara başladığını söyledi.

Üç köyde sanat yapısı çalışması planlandığını ifade eden Nayman, iki köyde ihale sürecinin tamamlanarak çalışmalara başlandığını, diğer köylerde ise ihale işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Nayman, “Yıl sonuna kadar, yılbaşında planladığımız bütün işleri bitirmiş olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“AİDATLAR ZAMANINDA YATIRILSIN”

Toplantıda köylerin birlik üyelik aidatlarına da dikkat çeken Nayman, aidatların düzenli yatırılmasının hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Köylerden alınan aidatların birlik bütçesinde önemli bir gelir kalemi olduğunu belirten Nayman, özellikle birikmiş aidatların zamanında ödenmesi konusunda muhtarlardan hassasiyet istedi.

Nayman, aidatların zamanında veya eksik yatırılmasının denetim ve teftiş süreçlerinde idari ve mali açıdan çeşitli sıkıntılara yol açabildiğini ifade ederek, “Bu hizmetler köylerimiz için yapılıyor. Her yıl belli sayıda köyümüzde hizmet yapılıyor. Lütfen aidatlarımızı yatıralım” çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi

“KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANIYORUZ”Köylerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek önceliklendirildiğini vurgulayan Vali Yardımcısı Nayman, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına çalışıldığını söyledi.Fiyat artışları nedeniyle bazı yatırım kalemlerinde ödeneklerin yetersiz kaldığını da belirten Nayman, ek bütçeyle bu eksikliklerin giderilmesinin planlandığını kaydetti.Nayman, İl Özel İdaresi veya bakanlık kaynaklarıyla ilave finansman sağlanarak yılbaşında planlanan çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.Birliğin çalışmalarında muhtarlar, meclis üyeleri ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Nayman, köylerin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre değerlendirerek en acil ihtiyaçlara yönelik yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.2027 BÜTÇESİ 105 MİLYON LİRAToplantıda ayrıca birliğin 2027 yılı çalışma ve yatırım programı ile tahmini bütçesi görüşüldü.Birlik Müdürü Nuri Eser tarafından yapılan sunumda, 2027 yılı gelir ve gider bütçesinin 105 milyon lira olarak belirlendiği açıklandı. Bütçenin yaklaşık yüzde 95’inin yatırımlara, yüzde 5’inin ise cari harcamalara ayrılması planlandı.Eser, birlik bütçesinin önemli bölümünün KÖYDES yatırımları, yerel bütçeden tahsis edilen ödenekler ve İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla oluşturulduğunu belirtti.