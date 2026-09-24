Beyazıt Camii önünde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, caminin zemini ve kolonlarında yaşanan nem nedeniyle yıprandığını belirterek, mevcut caminin yıkılarak yerine yeni bir cami yapılacağını söyledi.

Toplantıya AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan ve yönetim kurulu üyeleri ile İlçe Müftüsü Ferhat Koçak ve cami cemaati katıldı.

Yeniden yapılacak Beyazıt Camii ile vatandaşların huzur içerisinde ibadet edebileceği modern bir mabedin Osmancık’a kazandırılacağı belirtildi.