Ankara yolundaki şantiyede inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, daha sonra saha alanına geçerek devam eden çalışmaları inceledi. Ziyarete AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç da katıldı.

“% 40 SEVİYESİNE GELDİ”

Sahadaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, yatırımın önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, “Tren yola çıktı, geliyor” ifadelerini kullandı.

Yusuf Ahlatcı, sahada 3 bin 148 kişinin görev yaptığını ve 750 iş makinesinden oluşan bir filoyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, demiryolu çalışmalarının Çorum’a doğru büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Yatırımın Çorum ekonomisi açısından önemine dikkat çeken Milletvekili Ahlatcı, çalışmaların %40 seviyesine ulaştığını ifade etti.

“TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ YATIRIMI”

Yaklaşık 100 milyar liralık yatırım büyüklüğüne dikkat çeken Yusuf Ahlatcı, yatırımın Çorum'un tek kalemde aldığı en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Yatırımın, Çorum’un üretim, lojistik ve ticaret kapasitesine katkı sağlamasının beklendiği daha önce de ifade edilmişti.

Milletvekili Ahlatcı, 2028 yılında Çorum’un hızlı trene kavuşmasını beklediklerini dile getirerek, “Allah’ın izniyle 2028 yılında Çorum hızlı treni bekliyor” dedi.

“ÇORUM, ANADOLU’NUN PARLAYAN YILDIZI OLACAK”

Demiryolu yatırımının Çorum’un ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasına imkan vereceğini belirten Ahlatcı, Çorum’un bölgesel bir üretim ve lojistik merkezi haline gelmesini hedeflediklerini söyledi. Ahlatcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Çorum parlayan Anadolu yıldızı. Biz güneş gibi doğmak istiyoruz Anadolu’nun üzerine.”

Milletvekili Ahlatcı, yatırımın hayata geçirilmesindeki destekleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi