Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden ve vatandaşların sağlığıyla oynayan hileli ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 23 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan son listede; kırmızı etten kıymaya, zeytinyağından bala kadar birçok popüler üründe taklit ve tağşiş yapıldığı duyuruldu.

ADANA KEBAP VE LAHMACUN HARÇLARI:

Bursa ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerdeki restoran ve pide salonlarında dana/kuzu eti ibaresi bulunmasına rağmen köfte, kebap ve lahmacun harçlarında kanatlı eti tespit edildi.

KIYMA VE SUCUKLARDA SAKATAT:

Mersin'deki Erçolak Gıda'ya ait kıymada kalp, Konya'daki Şehr-i Konya Mutfağı'nda etli ekmek harcında taşlık, Bursa'daki Mendo Dürüm'ün adana kebabında ise baş eti karıştırıldığı ortaya çıktı.

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI KARIŞIMI

Bitkisel yağ denetimlerinde, "naturel sızma zeytinyağı" etiketiyle satılan birçok ürüne ucuz tohum yağları karıştırıldığı görüldü.

HATAY (ANTAKYA) MERKEZLİ İHLALLER:

Abdullah Taze firmasına ait çok sayıda marka ve seride (Balıkesir Akçay Altınoluk, Özgü Zeytinbağı, Ay Cömert, vb.) "naturel sızma zeytinyağı" adı altında tohum yağı tespiti yapıldı.

İZMİR, AYDIN VE BALIKESİR:

Bizim Doğal Gıda, Doyum Yağ ve Sezgin Çetin gibi firmaların sattığı zeytinyağlarında da benzer şekilde tohum yağı karışımı ve kalite düşüklüğü saptandı.

BALDA TAĞŞİŞ, SAFRANDA YABANCI MADDE

Listede öne çıkan diğer hileli ürünler ise şunlar oldu:

Burdur Bucak'ta faaliyet gösteren Sera Bal-Gökdağ Karayaka firmasının "Süzme Çiçek Balı" ürünlerinde taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı.

İstanbul Büyükçekmece'deki Hasırcılar Baharat firmasının "Mihrabat Baharat" markalı safran ürününün içerisinde yabancı madde tespit edildi.

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ (AT/EŞEK ETİ) TESPİTİ

Gıda güvenliğini en çok tehdit eden bulgulardan biri et sektöründe yaşandı: Akdeniz ilçesindeki Korkmaz Kasabı (Hadi Kaçan) tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymada "Tek Tırnaklı Eti" (at, eşek vb.) tespit edildi.

BAHARAT VE SUMAKTA İZİN VERİLMEYEN BOYALAR

Tüketiciye renk ve görünüm üzerinden hile yapmak amacıyla baharatlara katılan yasaklı boyalar, Bakanlık laboratuvarlarına takıldı:

MERSİN (TARSUS):

Değirmen Tarsus markalı sumak ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ (ONİKİŞUBAT):

Tanın Telbisoğlu markalı toz kırmızıbiber ürününde yasaklı boya tespit edildi.

BALIKESİR (BANDIRMA):

Metinler Gıda'ya ait tomurcuk baharat markalı sucuk kombi (baharat karışımı) ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya saptandı.

BİTKİSEL MACUN, KAHVE VE DETOKS ÇAYLARINDA "İLAÇ ETKEN MADDESİ"

Doğal veya bitkisel algısıyla satılan ancak içerisine gizlice ilaç etken maddesi (sildenafil, tadalafil vb. zayıflatıcı veya performans artırıcı kimyasallar) karıştırılan ürünler ifşa edildi:

KOCAELİ'DE O MARKADA İLAÇ ETKEN MADDESİ

Mersin Akdeniz'de Veysi Topuz'a ait Themra markalı epimedyumlu bitkisel karışımlı macunlarda ve Kocaeli İzmit'te Sidra markalı macunlarda ilaç etken maddesi tespit edildi.