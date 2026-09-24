Çorum’da engelli bireylerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla İŞKUR tarafından iş görüşmesi düzenlenecek. OZN Makina İmalat İhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Çorum Teknik Çelik Döküm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1’er beden işçisi alınacak.

İş görüşmesi bugün (24 Eylül 2026 Perşembe günü) saat 14.00’te Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre görüşmeye engelli vatandaşlar katılabilecek. Başvurmak isteyen adayların belirtilen tarih ve saatte İŞKUR’da hazır bulunmaları gerekiyor. İşe alım görüşmeleri firma yetkilileri tarafından yüz yüze gerçekleştirilecek. Mülakat sonucunda uygun görülen adaylara süreç hakkında ayrıca bilgi verilecek. İŞKUR, engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak ve işverenlerle doğrudan buluşmalarını sağlamak amacıyla benzer istihdam çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: SELDA FINDIK