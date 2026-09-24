DEVA Partisi Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkanlığı aylık olağan toplantısı; Genel Başkan Ali Babacan ve Genel Başkan Yardımcısı Kadın Çalışmaları Başkanı Zeynep Sudan’ın öncülüğünde, Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Çorum’dan Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Zehra Benli de hazır bulundu.



Yeni dönemde sahada gerçekleştirilecek çalışmalar, teşkilatlarla iletişim ve koordinasyon, kadınlara ulaşan saha faaliyetleri ve çalışma takviminin değerlendirildiği toplantıda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kadın çalışmalarının sahadaki karşılığı ve yeni dönemde hayata geçirilecek saha programları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi için; sahadan beslenen, çözüm odaklı ve güçlü bir teşkilat anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğinin belirtildiği toplantının ardından Kadın Çalışmaları Başkanlığında yeni dönem başladı.