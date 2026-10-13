Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yol ülke genelinde geleneksel olarak düzenlenen Kamu Spor Oyunları etkinlikleri Çorum’da masa tenisi turnuvası ile start aldı.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 4 kadın, 32 erkek olmak üzere toplam 36 sporcu katılım sağladı. Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda ferdi erkeklerde Muhammed Zarifoğlu birinci, Abdurrahman Asan ikinci, Mücahit Güleç üçüncü, Serdal Öz dördüncü olurken, ferdi kadınlarda ise Canan Şahin birinci, Nuran Şahan ikinci, İlknur Gül üçüncülüğü elde etti.

Takımlar sıralamasında ise erkeklerde Çorum Valiliği şampiyon olmayı başarırken, Çorum Cezaevi ikinci, Turkuaz MEM üçüncü, Alaca Devlet Hastanesi ise dördüncü oldu. Kadınlarda ise Çorum Valiliği rakipsiz şampiyonluğa uzandı.