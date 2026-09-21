Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Küçükler (kız-erkek) Bölge Takım Şampiyonası Çorum’da yapıldı. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 33 erkek, 28 kadın takım katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın da yakından takip ettiği müsabakalar sonunda kızlarda Çorum Arena Spor Kulübü şampiyon olmayı başarırken, Ankara Yalçınkaya Spor Eğitim Kulübü ikinci, yine Ankara Şafak Tepe Spor Kulübü üçüncü, Amasya Kutlu Bey Okulları ise dördüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise zirvenin sahibi Sinop’tan Arge Akademi Spor Kulübü oldu. İkincilik kupası Çorum Belediyespor’un olurken, Ankara Tarımspor üçüncü, Amasya Kutlu Bey Okulları ise dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.