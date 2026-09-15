Çorumlu Diyetisyen Ahmet Serhat Afşar, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takımı’nın Malatya’da gerçekleştirilen kampında diyetisyen olarak görev aldı.

Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan Afşar, üniversite yıllarından itibaren çeşitli akademik, sosyal sorumluluk ve mesleki çalışmalarda yer aldı. Kariyerini özellikle sporcu beslenmesi ve performans odaklı beslenme alanında geliştiren genç diyetisyen, Süper Lig ve milli takım düzeyindeki stajlarla profesyonel spor ortamında deneyim kazandı.

Halen İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde tezli yüksek lisans eğitimine devam eden Afşar, akademik çalışmalarını farklı branşlardan sporcularla edindiği saha deneyimleriyle destekliyor.

Afşar, çalışmalarında antropometrik ölçüm ve değerlendirme, bireysel beslenme planlaması, performans takibi, hidrasyon, supplement yönetimi ve toparlanma süreçlerini bütüncül olarak ele alıyor.

Son olarak Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takımı’nın Malatya kampında görev alan Afşar, milli sporcuların beslenme süreçlerinin planlanması ve takibine katkı sağladı.

Çorum’da başlayan mesleki yolculuğunu İstanbul’daki yüksek lisans eğitimi ve milli takım düzeyindeki saha çalışmalarıyla sürdüren Afşar, sporcu beslenmesi alanında kendi çalışma sistemini geliştirerek kariyerine devam etmeyi hedefliyor.