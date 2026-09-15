Çorum tarihinde ilk kez Efeler Voleybol Liginde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor zorlu lig maçları öncesinde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen dörtlü futbol turnuvasında parkeye çıkacak.

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan anısına düzenlenecek olan dörtlü voleybol turnuvası 21-23 Eylül tarihlerinde Gebze Spor Salonunda yapılacak. Turnuvaya Sungurlu Belediyespor ile birlikte Efeler Liginde mücadele eden Gebze Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gençlikspor kulübü mücadele edecek.

Turnuvanın ilk maçında pazartesi günü saat 13’de Sungurlu Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor saat 15’de Gebze Belediyespor ile İstanbul Gençlikspor karşılaşacak. 22 Eylül salı günü saat 13.00’da İstanbul Gençlikspor İstanbul Büyükşehir, Saat 15.00 ise Gebze Belediyespor ile Sungurlu Belediyespor karşılaşacak. 23 Eylül çarşamba günü ise saat 13.00’de Sungurlu Belediyespor-İstanbul Gençlikspor saat 15’de ise Gebze Belediyespor İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

Efeler Liginde ilk kez mücadele edecek Sungurlu Belediyespor katılacağı bu dörtlü turnuvada yeni oluşturulan kadronun uyumu ve son durumunu görme imkanı bulacak.