Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları arasında sportif dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları için başvuru süreci başladı.

Kamu çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturacak organizasyonda basketbol, voleybol, masa tenisi ve futsal olmak üzere dört farklı branşta müsabakalar gerçekleştirilecek. Çorum’da düzenlenecek organizasyonla kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, çalışanların spora teşvik edilmesi ve fair-play anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Başvurular 1 Ekim 2026 tarihine kadar e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden veya Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla yapılabilecek. Müsabakalar ise 2 Ekim–2 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Organizasyona ilişkin branş temsilcileri de belirlendi. Basketbolda Ali Karabıyık, voleybolda Turgut Yıldırım, masa tenisinde Alparslan Hoşgör ve futbolda Engin Ayan katılımcılara gerekli bilgilendirme ve koordinasyon desteğini sağlayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının katılımına açık olan organizasyon, yaklaşık iki ay boyunca farklı branşlarda çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. “Gelin Sporda Buluşalım” sloganıyla gerçekleştirilecek 4. Kamu Spor Oyunları’nın, kamu çalışanları arasında dostluk, dayanışma ve takım ruhunu güçlendirmesi bekleniyor.