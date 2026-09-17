Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Çorum-Laçin yolundaki bulunan Kırkdilim Tünelleri’nde sürdürülen çalışmalarla ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerine yönelik açıklama yaptı.

Milletvekili Kaya, tünellerde herhangi bir çökme, su çıkması ya da yapısal aksaklık bulunmadığını belirterek, çalışmaların yolun son asfalt tabakası olan “aşınma” tabakasının yapılmasına yönelik olduğunu söyledi.

Çorum-Laçin yolunun 30 Nisan 2026 tarihinde trafiğe açıldığını hatırlatan Milletvekili Kaya, asfalt yol yapımının genel olarak üç tabakadan oluştuğunu ifade etti. adı üzerinde aşı asfaltı yol bir miktar kullanılan ve yol altyapısı gözlem ve sonra son kat olarak yapılıyor dolayısıyla tünellerde aksi giden bir durum yok

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Tünelde herhangi bir aksilik yok. Çökme, su çıkması gibi bir durum söz konusu değil” diyerek, devam eden çalışmaların tünellerde meydana gelen herhangi bir sorun nedeniyle başlatılmadığını vurguladı.

Oğuzhan Kaya, sol tüpte aşınma tabakası çalışmalarının tamamlandığını, sağ tüpte ise çalışmaların devam ettiğini belirterek, tünellerin tamamındaki aşınma çalışmalarının 30 Ekim 2026 tarihinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Muhabir: SELDA FINDIK