Üç dönemdir Çorum Barosu Başkanlığı görevini yürüten Av. Turan Kalıpcı, 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde yayımladığı mesajla görevine veda etti. Kalıpcı, başkanlık görevini bir başka meslektaşına devredeceğini belirterek, görev süresi boyunca kendisine destek veren tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, üç dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinin ardından yayımladığı veda mesajında, artık görevi bir başka meslektaşına devretme zamanının geldiğini ifade etti.

Başkanlık makamını hiçbir zaman kişisel bir güç veya kariyer aracı olarak görmediğini belirten Kalıpcı, göreve geldikleri ilk günden itibaren temel amaçlarının avukatlık mesleğinin itibarını yükseltmek, meslektaşlarının yanında olmak ve Çorum Barosunu güçlü, saygın ve etkili bir kurum haline getirmek olduğunu vurguladı.

Kalıpcı, mesajında makamların geçici, kurumların ise kalıcı olduğuna dikkat çekerek, “Mahkeme kadıya mülk olmadığı gibi baro başkanlığı da kimseye mülk değildir” ifadelerini kullandı.

Üç dönemlik görev süresinde Çorum’daki kamu kurumları, yargı camiası ve bürokrasiyle kurulan ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını aktaran Kalıpcı, sorunların karşılıklı görüşme ve hukuk zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Bürokrasiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda meslektaşların ve vatandaşların yaşadığı sorunların önemli bir bölümünün çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Kalıpcı, her sorunun çözülemediği durumlarda ise meslektaşlarının hak ve hukuk mücadelesinin yanında durduklarını kaydetti.

“ÇORUM BAROSUNU BÜYÜK BİR AİLE OLARAK GÖRDÜK”

Görev süresince hiçbir meslektaşı ötekileştirmeden hareket ettiklerini belirten Kalıpcı, Çorum Barosunu büyük bir aile olarak gördüklerini söyledi.

Başkanlık makamını kişisel bir makam değil, meslektaşların emanet ettiği bir görev ve sorumluluk olarak kabul ettiklerini ifade eden Kalıpcı, görev süresince birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine, delegelere, kurul ve komisyonlarda görev alan meslektaşlarına, baro personeline ve tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Kalıpcı, mesajında, “Bir başarı varsa hepimizin, eksiklik ve hata varsa öncelikle benim sorumluluğumdadır” ifadelerine yer verdi.

“BAŞKANLIK BİR BAYRAK YARIŞIDIR”

Başkanlığın bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Kalıpcı, önemli olanın görevi devraldığında kurumu daha ileriye taşımak ve zamanı geldiğinde bayrağı onurla devretmek olduğunu belirtti.

Çorum Barosunun bundan sonra da hukukun üstünlüğünün, adaletin ve avukatlık mesleğinin onurunun savunucusu olmaya devam edeceğine inandığını ifade eden Kalıpcı, hangi görevde olursa olsun Çorum Barosu ve meslektaşlarının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kalıpcı, veda mesajını Cumhuriyet, hukuk ve Türk milletine hizmet vurgusuyla tamamlayarak meslektaşlarından helallik istedi.

Muhabir: Haber Merkezi