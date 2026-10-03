Akyol, 57 yaşında üniversite eğitimine başlayarak örnek bir başarıya imza attı.

Hitit Üniversitesi Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği Bölümü’nü kazanan Akyol, kaydını yaptırarak örgün eğitim hayatına başladı.

Yaklaşık 40 yıl önceki bilgilerinin ardından yeniden üniversite sıralarında yer almanın mutluluğunu yaşan Vahap Akyol’un üniversite hayatındaki en güzel sürprizlerden biri ise küçük oğlu Yiğithan Akyol ile aynı üniversitede öğrenci olmak oldu.

Yiğithan Akyol’un ikinci sınıfta, babası Vahap Akyol’un ise birinci sınıfta eğitim gördüğü Hitit Üniversitesi’nde baba-oğul artık okul arkadaşı.

“OĞLUM BANA VELİLİK YAPIYOR”

Vahap Akyol, “Küçük oğlum Yiğithan Akyol ile sınıf arkadaşı olamasam da okul arkadaşı olmak nasip oldu, çok şükür. Oğlum bana velilik yapıyor. O şu an 2. sınıf, ben 1. sınıf öğrencisiyim. Baba-oğul teneffüslerde görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM İÇİN YAŞIN ÖNEMİ YOK”

Vahap Akyol’un yıllar sonra yeniden eğitim sıralarına dönmesi, “Eğitimin yaşı olmaz” sözünü bir kez daha hatırlatırken, baba-oğulun aynı üniversitede öğrenci olması da renkli görüntülere sahne oluyor.

Akyol’un bu anlamlı eğitim yolculuğu, çevresinden de takdir topluyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ