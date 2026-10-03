Geçtiğimiz hafta yapılan Merkez İlçe Önseçiminde Merkez İlçe Başkanlığına Kurucu Başkan Hamdullah Uğur Yağmur seçilmişti.

Bu haftaki kongrede ise delegeler tarafından merkez ilçe yönetim kurulunun yanı sıra 335 il delegesi belirlenecek.

Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur’un verdiği bilgiye göre; kongrede 400 delegenin yanı sıra 17 doğal delege oy kullanacak. Toplam 417 delegenin oyları ile Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve il delegeleri belirlenecek.

Başkan Yağmur, “Halkımızın kurduğu Yeni Partimizin iktidar yürüyüşünde önemli bir adım daha atıyoruz. Yeni Parti Çorum Merkez İlçe 1. Olağan Kongremizi, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü (Yarın) saat 11.00'de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştireceğiz.

Birlikte karar almak, birlikte geleceği kurmak ve demokrasi şölenimize ortak olmak için tüm üyelerimizi kongremize davet ediyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR