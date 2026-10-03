Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Çorum İl Temsilciliği tarafından 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeği, Türk PDR İl Başkanı Banu Özdil Yücel’in organizasyonu çerçevesinde, Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Çorum RAM Müdürü Yahya Kuas ve psikolojik danışmanların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk PDR Derneği İl Temsilciğinin Çorum’da görev yapan psikolojik danışmanları bir araya getiren programında, mesleki ve kurumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Mesleki paylaşımların yapıldığı buluşmada, birlikte olmak, mesleki dayanışma, birbirini dinlemek ve anlamak konuları öne çıktı.

Programda, hızlı yaşam temposu içinde bireylerin en temel ihtiyaçlarından birinin anlaşılmak ve etkin biçimde dinlenilmek olduğu vurgulandı. Carl Rogers’ın “Bir insan derinden duyulduğunu fark ettiğinde gözleri yaşarır; bence gerçek anlamda o an adeta sevinçten ağlamaktadır.” sözüne de yer verilerek empati ve koşulsuz kabulün iyileştirici etkisine dikkat çekildi.

Mesleki birliktelik ve dayanışmanın öne çıktığı program, psikolojik danışmanların 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü’nün kutlanmasıyla sona erdi.