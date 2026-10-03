Çorum merkeze bağlı Kadıkırı köyünde imam-hatip olarak görev yapan ve Niğde Kaymakam Adayı olarak yeni görevine başlayacak olan Ahmet Ağırbaş, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile birlikte Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmet Ağırbaş ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım’a teşekkür etti.

Ziyarette, Kadıkırı köyünde imam-hatip olarak görev yaptığı dönemdeki başarılı çalışmaları nedeniyle Ahmet Ağırbaş’a Başarı Belgesi takdim edildi.

Belgeyi Vali Çalgan’ın elinden alan Ağırbaş’ı tebrik eden Vali Çalgan, yeni görevinde başarılar diledi.