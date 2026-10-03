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Çevre Bakan Danışmanı Zeki Gül, ziyaretle ilgili paylaşımında, Çiftçi’nin Çorum Valiliği’ne atandığında kendisinin Belediye Başkanı olduğunu ve birlikte çalışma fırsatı bulduklarını hatırlattı.

Çorum’un önceki Belediye Başkanı Zeki Gül, Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Çorum’dan tanınmış iş insanı Mustafa Özbayram, Zeki Gül’ün oğlu Mahmut Gül, Hayri Çağır’ın oğlu Av.Ahmet Taha Çağır ve iş insanı Turgay Yılmaz, İçişleri Bakanı, Çorum’un Fahri Hemşehrisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ettiler.

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