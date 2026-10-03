Önceki yıllarda, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olan, halen Valilik Proje Bürosu Koordinatörü olarak görev yapan Çorum Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ömer Arslan, Çorum’un ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı adına “Hitit Savaş Aletleri Envanteri” konulu önemli bir projeyi daha sonuçlandırma aşamasına geldiklerini açıkladı.

Çorum’un ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve kültürel değerlerini ön planda tutarak turizm potansiyelinin daha da yukarılara çıkarılması amacıyla kurulan derneğin, yaptığı projelerle şehre dinamizm kazandırdığını, Çorum’un adının geniş kitlelere duyurulmasına katkı sağladığını belirten Ömer Arslan, Çorum’un, Hititler’den beri savunma sanayi alanında stratejik bir merkez olduğunu belgeleriyle ortaya koyduklarını ifade etti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının finansman desteği sağladığı ve Hitit Üniversitesi’nden uzman akademisyenlerle yapılan çalışma sonucu ortaya çıkacak eserlerin bir tarihi de aydınlatacak türden olduğuna dikkat çeken Arslan, “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz”, “Çocuklarımız Okusun Diye”, “Fırsata Dönüşen Hayatlar” gibi çok ciddi projelerin hayat bulduğunu kaydederek, “Hitit Savaş Aletleri Envanteri” projesinin de kamuoyunda çokça ses getireceğine inandıklarını söyledi.