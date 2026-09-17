Edinilen bilgilere göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Milli Eğitim’den emekli Cemil Tavlı, yaşam mücadelesini kaybetti.



Enise Tavlı’nın eşi, emekli hemşire Yeşim Kızıldağ ile öğretmen Yasemin Tıraş’ın babası olan Cemil Tavlı’nın vefatı, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

CENAZESİ BUGÜN

Merhum Cemil Tavlı’nın cenazesi, bugün (17 Eylül 2026 Perşembe) saat 09.30’da Çorum Ulu Mezarlık’tan alınarak Tekmen Köyü’ne götürülecek. Tavlı’nın cenazesi, köyde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.