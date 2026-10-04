Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, karantina altındaki hayvanların genel sağlık durumları kontrol edilirken, mevzuat kapsamında gerekli incelemeler yapılıyor.

Karantina sürecindeki hayvanların klinik muayeneleri gerçekleştirilirken, kimlik, küpe ve kayıt bilgileri ile sevk ve sağlık belgeleri inceleniyor. Hayvanların bulunduğu işletmelerde barınma koşulları, bakım ve besleme şartları ile biyogüvenlik uygulamaları da teknik personel tarafından değerlendiriliyor.

Çalışmalarla hayvan hastalıklarının bölgeye girişinin önlenmesi, olası hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve hayvan sağlığının korunması amaçlanıyor. Gerekli görülen durumlarda ilgili hastalıklara yönelik numune alma, test ve diğer veteriner sağlık uygulamaları gerçekleştirilerek süreç kayıt altına alınıyor. Karantina uygulamalarıyla yalnızca ithal edilen hayvanların sağlık durumlarının kontrol altında tutulması değil, aynı zamanda bölgedeki mevcut hayvan varlığının bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı korunması da hedefleniyor.

“Sağlıklı hayvan, güvenilir üretim ve sürdürülebilir hayvancılık için sahadayız” açıklaması yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı ve refahının korunması, salgın hastalıklarla mücadele ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için denetimlerin titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Muhabir: SELDA FINDIK