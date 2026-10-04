Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla kentin kıymetli büyüklerini ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Vali Çalgan, yaşlıların hayat birikimlerinin toplum için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Yaşlı vatandaşları yaşadıkları ortamlarda ziyaret ederek gönüllerine de misafir olan Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, ulu çınarlarla yakından ilgilenerek sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde büyüklerin hal ve hatırları sorularak, devletin şefkatli ve vefalı yüzü bir kez daha hissettirildi.

“YOLUMUZU AYDINLATIYOR”

Ziyaretler sırasında yaşlıların toplum hayatındaki yerine ve önemine dikkat çeken Vali Çalgan, büyüklerin tecrübelerinin ve hayat birikimlerinin toplum için yeri doldurulamaz bir değer taşıdığını ifade etti.

Geçmişten geleceğe aktardıkları bilgi ve tecrübelerle yeni nesillere yol gösteren ulu çınarların, varlıklarıyla hem ailelere hem de topluma büyük değer kattığı vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın da hazır bulunduğu ziyaretler Çalgan çiftinin kıymetli büyüklere sağlık, huzur, mutluluk ve afiyet içerisinde geçecek nice güzel yıllar temennisiyle sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR