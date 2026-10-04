Çorum’da yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Özdemir, 92’nci yaşgününde Çorum Belediyesi’nde ağırlanırken, geride bıraktığı yılların hatıraları ve gazilik onuru anlamlı buluşmaya ayrı bir değer kattı.

Gazi Özdemir, 92’nci yaş gününde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Buluşmada yılların izlerini ve bir gazinin gururunu taşıyan Özdemir’in ziyareti duygusal anlara sahne oldu. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yaşayan tanıklarından biri olan Özdemir’in ziyareti, geçmişe duyulan vefa ve gazilere gösterilen saygının anlamlı bir örneği oldu.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın ziyarette 92’nci yaşını kutladığını öğrendiği Ahmet Özdemir’i tebrik etti. Aşgın, nazik ziyareti dolayısıyla Ahmet Özdemir’e teşekkür ederek sağlıklı ve huzurlu nice yaşlar diledi.

Başkan Aşgın, “Gazilerimiz bizim için yalnızca geçmişin kahramanları değil, bugün de başımızın tacı olan çok kıymetli büyüklerimizdir. Bu vatanın bağımsızlığı, huzuru ve birliği için fedakârlık gösteren her gazimize gönülden minnet duyuyoruz. Kıbrıs Gazimiz Ahmet Özdemir amcamızın 92’nci yaşında bizleri ziyaret etmesi de bizim için ayrı bir anlam taşıdı. Onların hatıraları, mücadeleleri ve vatan sevgileri bizlere bırakılmış çok değerli bir emanettir. Rabbim tüm gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler versin. Bizler de her zaman onların yanında olmaya, kıymetlerini bilmeye ve dualarını almaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ