Dünyanın en köklü ve prestijli gastronomi buluşmalarından biri olan San Sebastian Gastronomika, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Çorum mutfağına yer verdi.

Fuar başlamadan önce uluslararası gurmelerin ve mutfak otoritelerinin dikkati, Anadolu'nun binlerce yıllık lezzetlerine çevrildi.

San Sebastian Gastronomika’nın resmi sayfalarından yapılan duyuruda, festivalin başlamasına sayılı günler kala Çorum adını dünya gastronomi haritasının merkezine taşıdı. Şehrin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı yolculuğundaki bu tanıtım atağı, şimdiden büyük bir yankı uyandırdı.

Çorum Belediyesi, San Sebastian Gastronomika'ya bir şehir ve belediye olarak resmi davet alan ve katılan ilk kent unvanını taşıyor.

Çorum’un resmi davet alarak uluslararası sahneye çıkması, şehrin tanıtımı açısından önemli bir fırsat olacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR