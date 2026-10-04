Eğitime, kültüre ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına büyük önem veren TÜRKAV Şube Başkanlığı, Kırşehir 1 Nolu Açık Ceza Infaz Kurumu Kütüphanesine ulaştırılmak üzere 200 adet kitaptan oluşan anlamlı bir bağış gerçekleştirdi.

Aralarında roman, hikaye, tarih ve bilimsel yayınların yer aldığı zengin içerikli kitap seti, Cezaevi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere kargo yoluyla Kırşehir’e gönderildi.

Gerçekleştirilen kitap bağışına ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, topluma fayda sağlayan projelere her zaman öncelik verdiklerini vurgulayarak; “Kültür hizmetlerimize durmadan, yılmadan ve yorulmadan devam ediyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi