Hitit Üniversitesi THE 2027 endeksinde 2000 yılı sonrası kurulan üniversiteler arasında eğitimde 8’inci sırada yer aldı.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2027 yılının dünya üniversiteler sıralama sonuçlarını açıkladı.

Eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, bu yıl 2 bin 297 üniversitenin sıralamasını sundu. Yapılan değerlendirmede Türkiye’den ise 123 üniversite sıralamalarda yer alabildi.

HİTÜ 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında eğitim kategorisinde 8’inci olurken araştırma ortamında 16’ncı, uluslararası görünürlükte 18’inci ve endüstri alanında 22’nci sırada yer aldı.

Muhabir: Haber Merkezi