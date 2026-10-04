Mimarlar Odası Çorum Temsilcisi Yüksek Mimar Pınar Karakurt, 5 Ekim Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, konut hakkının yalnızca konut sahibi olmakla sınırlı olmadığını belirterek, “Konut; güvenliktir, erişilebilirliktir, dayanıklılıktır, aidiyettir, kenttir. Ve barınma bir haktır” dedi.

Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) 2026 Dünya Mimarlık Günü için belirlediği “Konut Bir İnsan Hakkıdır. İnşa Edelim.” temasına dikkat çeken Karakurt, mimarlığın yalnızca yapı tasarlayan bir disiplin olmadığını, sağlıklı, güvenli, erişilebilir ve nitelikli yaşam çevrelerinin oluşturulmasında doğrudan sorumluluk taşıdığını ifade etti.

“Herkes İçin Konut” anlayışının yalnızca konut üretim miktarının artırılması şeklinde ele alınamayacağını belirten Karakurt, konutun doğru yer seçimi, yapılaşma yoğunluğu, erişilebilirlik, afet ve iklim risklerine karşı dayanıklılık, enerji etkinliği, sosyal donatı alanları, ulaşım olanakları ve kamusal mekânlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bir konutun yalnızca mülkiyetinin bulunmasının nitelikli barınma koşulu anlamına gelmediğini vurgulayan Karakurt, güvenli yapılaşma, sağlıklı iç ve dış mekân koşulları, erişilebilirlik, afetlere karşı dayanıklılık, enerji etkinliği ile sosyal donatılara ve kamusal alanlara erişimin yaşam çevresinin ayrılmaz unsurları olduğunu söyledi.

Yaşanan afetlerin bu unsurların yalnızca tasarım kriterleri olmadığını ortaya koyduğunu belirten Karakurt, söz konusu kriterlerin doğrudan yaşam güvenliğiyle ilişkili temel gereklilikler olduğunu ifade etti.

ÇORUM’DA “HERKES İÇİN KONUT” ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çorum Temsilciliği olarak bu yılki Mimarlık Haftası programının merkezine “Herkes İçin Konut” temasını yerleştirdiklerini açıklayan Karakurt, ekim ayı boyunca barınma hakkını planlama, mimari tasarım, yapı üretimi, kentsel altyapı ve yaşam çevresinin niteliği üzerinden farklı disiplinlerin katkılarıyla ele alacaklarını bildirdi.

Bu kapsamda TMMOB’ye bağlı meslek odaları, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, hukukçular, yapı sektörü ve konut hakkı alanında çalışan paydaşların katılımıyla “Herkes İçin Konut” çalıştayı gerçekleştireceklerini belirten Karakurt, çalıştayda konutun tüm bileşenlerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirileceğini kaydetti.

ÇORUM’UN MİMARİ HAFIZASI SERGİYLE GÖRÜNÜR OLACAK

Mimarlık Haftası kapsamında Çorum’un mimari ve kentsel hafızasını görünür kılacak bir sergi de düzenleneceğini aktaran Karakurt, geçmiş yapıların, kentsel dokunun ve değişen mekânsal ilişkilerin izlerinin ortaya konulacağını belirtti.

Çorum’un mimari mirasının korunması ve geleceğin kentinin planlanması sorumluluğunun birlikte ele alınacağını ifade eden Karakurt, sürdürülebilir kentleşmenin yalnızca yeni yapı üretmek anlamına gelmediğini, mevcut yapı stokunun, kültürel mirasın ve kentsel belleğin doğru okunarak geleceğe aktarılması gerektiğini vurguladı.

Muhabir: SELDA FINDIK