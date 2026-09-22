Hafta sonu yapılan kız isteme merasiminin ardından çiftin nişan yüzükleri takıldı. Erkan Bayatlı ve Gülşen Kadirzade’nin nişan yüzüklerini, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aşkın Kadir Perçem taktı.

Yüzüklerin takılmasının ardından pasta kesildi ve çift, aileleri ve yakınlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Nişan töreni, güzel temenniler ve mutluluk dilekleriyle sona erdi.

ÇORUM HABER Erkan Bayatlı ve Gülşen Kadirzade çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Haber Merkezi