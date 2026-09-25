Bundan yaklaşık elli sene önce İstanbul Fenerbahçe parkında gezerken genç bir delikanlı kız arkadaşı ile yanıma gelerek “Bakalım Mehmet hocam beni tanıyabilecek mi?” dedi. Ben de kusura bakma evladım “tanıyamadım” dedim.

Genç, “Hocam ben doktor Zafer Çolak” dedi. Ben de “Akseki’li Zafer sen misin evladım, Serik lisesinde ben senin velin idim, nasıl tanımam” dedim.

Kız arkadaşı ile elimi öperek “Hocam eşim de doktor, Alanya’da yaşıyoruz” dediler. Çok mutlu olmuştum. 1975’ lerde Antalya Serik lisesinde tarih öğretmenliği yaparken Akseki Şahinler lisesi Müdürlüğüne tayinim çıkmıştı ama gitmemiştim.

Ama Akseki’lileri çok severim.

Şimdi Akseki’li öğrencim Süleyman Şen bana her gün Akseki’den ve Aksekili öğrencilerimden haber verir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde “Taşlık ve çalılık olduğu için ulaşamadım” dediği Akseki ve beldesi meşhur İbradı 1990 yılında ilçe yapılmış. Bu küçücük ilçeden kimler çıkmış, okuyunca hayret edeceksiniz.

Başarıların pek tesadüf olmadığını gördük, ama öyle bir kasabamız var ki, bu durumu tam olarak açıklıyor. Öncelikle bizim genlerimizde İbranilere yakınlık vardır desem fazla abartmış mı olurum acaba. Sanmam…

Çok içli dışlı olduk İbrani asılılarla. Ticarette, sanatta, siyasette, hayatın her alanında onlarla beraber olduk, iç içe yaşadık. Ama bazı izah edilemeyen birlikteliklerimiz de vardı. Hayır, hayır Sebetayizm konusuna şimdi girmeyeceğim.

Ama bakın size “yetenekliler kasabamızdan” bahsedeceğim. Antalya’nın dev turizm merkezi olan ilçelerinin yanında adı sanı pek duyulmamış küçücük bir dağlık yerleşim merkezinden, İbradı’dan…

Halit Nazmi Keşmir CHP’den Maliye Bakanı İbradı doğumludur. İbradı’lı ünlü ailelerden biri de Minkariler’dir. Ünlü cerrah Prof. Dr. Tarık Minkari de Ibradılıdır.

Halil Bezmen’in ailesi de İbradı’lıdır. Prof. Dr. Muammer Aksoy, Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, Kayseri Valisi Halit Aksoy da İbradı’lıdır.

Prof. Dr. Osman Sipahioğlu, İslam Hukukçusu Prof. Dr. Ali Himmet Berki, Danıştay üyesi Hazım Türegün, Ayşe Türegün, Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk’un karısıdır. Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Sadi Irmak, Kasım Gülek, Tayyibe Gülek, Ali Bozer, Kardeşi Prof. Dr. Yüksel Bozer, ANAP’lı Bayındırlık Bakanı Safa Giray, ünlü Halk bilimcimiz Pertev Naili Boratav, dünyaca ünlü moda devimiz Zeki Başeskioğlu da İbradılı’dır. Yoruldunuz biliyorum ama ünlü İbradı’lılar saymakla bitmiyor.

Ama şöyle özet yapacak olursak sadece Cumhuriyet döneminde bu küçük ilçeden 24 milletvekili ve yedi bakan çıkmış, Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay Başkanlığı görevinde bulunan İbradı’lıların sayısı ise 25, Osmanlıdan bu yana İbradı’lı vali sayımız 47, 109 hukukçu, 55 doktor, 21 subay, ve 40 mühendis yetişmiş bu küçük ilçeden. Okuma yazma oranının yüzde yüz olduğu bu ilginç ilçemiz sosyologları ve araştırmacıları bekliyor.

60 YAŞ ÜSTÜ ANAYASASI

Çocuklarınızla birlikte yaşamayın ve hayatlarına karışmayın,

Torunlarınızın eğitimine müdahale etmeyin,

Gelininizi ve damadınızı sevin ya da en azından tahammül edin,

Bu sizin veya oğlunuzun, kızınızın seçimi,

Evlilikleri hakkında taraf tutmayın veya görüş belirtmeyin

Yine Kasım geldi Atam, sen hâlâ buradasın,

Rüzgar serin, gökyüzü sessiz,

Ama bil ki bu sessizlik yas değil,

Bu sessizlik seni dinleyen milletin nefesidir…

Bir mucize yaratıp, vatan kurtardı Atam,

Nice devrimler yapıp çağlar atlattı Atam,

Allah’ın bir lütfuydu Türk’ün bahtına Atam,

Bir güneş gibi doğdu, battı ağlattı Atam…