Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, motorine yapılan son zamlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. “Motorine yine zam, yine gece yarısı operasyonu” ifadelerini kullanan Damar, akaryakıt fiyatlarındaki artışın özellikle üretici ve taşımacılık sektörünü olumsuz etkilediğini savundu.

Damar, açıklamasında çiftçinin traktörünü çalıştırmakta, kamyoncunun ise aracının deposunu doldurmakta zorlandığını belirterek, “Çiftçi tarlasını süremiyor, esnaf malını taşıyamıyor. Vatandaş artık yolun sonunu değil, deposunun sonunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.

“İSRAFI KESMEK YERİNE MAZOTA ZAM”

Ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Damar, hükümetin tasarruf politikalarını da gündeme getirdi. Damar, iktidarın israfı azaltmak yerine akaryakıt fiyatlarını artırarak vatandaşın üzerindeki yükü artırdığını öne sürdü.

Maliye Bakanı’nın ekonomi verileri ve grafiklerle yaptığı açıklamaları da eleştiren Damar, Türkiye’deki ücretler ile Avrupa’daki ücretler arasında karşılaştırma yapılması gerektiğini savundu.

Damar, “Millet mazot alamazken sizin tablolarınız kimin karnını doyuruyor?” diyerek ekonomi politikalarının sahadaki vatandaşın yaşadığı sorunlarla örtüşmediğini ileri sürdü.

“SAHAYA İNİN”

Ekonominin yalnızca rakamlar üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade eden Damar, iktidar temsilcilerine Çorum’da çiftçi, esnaf, emekli ve kamyoncularla bir araya gelmeleri çağrısında bulundu.

Damar, “Gelin, Çorum’da bir çiftçinin yanına, bir esnafın işyerine, bir emeklinin mutfağına girin, bir kamyoncunun deposunu doldurun da kimin ekonomist olduğunu görün” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti olarak akaryakıt zamlarına karşı olduklarını belirten Damar, zamların ekonomi yönetimindeki sorunların sonucu olduğunu savundu. Damar, açıklamasının sonunda hükümete yönelik eleştirilerini sürdürerek, vatandaşın üzerindeki ekonomik yükün azaltılması çağrısında bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ