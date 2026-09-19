Yeni Parti’de 1. olağan kongre süreci kapsamında ilçelerde yapılacak kongrelerin tarih ve saatlerini açıkladı. Takvim 26 Eylül’de Mecitözü ile başlayacak, 6 Ekim’de Sungurlu kongresiyle tamamlanacak.

Yeni Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, kongre sürecinin başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada örgütlenmeyi büyütmek, dayanışmayı güçlendirmek ve yeni dönem yol haritasını belirlemek amacıyla kongrelerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Çorum’da merkez ilçe delege seçimleri de daha önce tamamlanmıştı.

Paylaşılan takvime göre ilk kongre 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Mecitözü’nde yapılacak. Aynı gün Ortaköy ve Oğuzlar kongreleri saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 29 Eylül Salı günü saat 10.00’da Osmancık, saat 14.00’te Kargı; 30 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Laçin, saat 12.00’de ise Dodurga kongresi yapılacak. 1 Ekim Perşembe günü Boğazkale kongresi saat 10.00’da, Alaca kongresi ise saat 13.00’te gerçekleştirilecek. 2 Ekim Cuma günü saat 11.00’de Uğurludağ’da; 3 Ekim Cumartesi günü ise saat 10.00’da İskilip, saat 14.00’te Bayat’ta kongre yapılacak. Kongre takvimi 6 Ekim Salı günü saat 14.00’te düzenlenecek Sungurlu kongresiyle sona erecek.

Solmaz, kongre sürecine ilişkin paylaşımında, “Örgütümüzü büyütmek, dayanışmamızı güçlendirmek ve geleceğimizi hep birlikte şekillendirmek için kongre sürecimizi başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti’nin genel kongre takviminde de ilçe ve il kongrelerinin eylül sonu ile ekim ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Muhabir: Haber Merkezi