Gökçepınar köyünden Hatice Yücel'in eşi, Zeydan Yücel Solmaz, Aycan Yücel ve Ayhan Yücel'in babaları, önceki dönem Milletvekili Adayı Av. Burçin Solmaz Polat’ın dedesi, Yeni Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mehmet Solmaz’ın kayınpederi olan Ali Yücel, geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfında düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkânının ardından Gökçepınar Köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi