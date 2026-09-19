Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile yeniden İl Başkanlığı görevine seçilen Mehmet İhsan Çıplak, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Sami Çam, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP İl, İlçe, Merkez İlçe yöneticileri, KAÇEP üyeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Kamu-Sen ve TÜRKAV temsilcileri ve teşkilat mensuplarının katılımı ile İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

Yoğun bir katılımla coşku ve kardeşlik ruhu içinde yapılan kongrede yeniden göreve layık görülmesinden dolayı teşekkür ederek yeni dönemin daha büyük bir sorumluluk ve daha büyük hedefleri beraberinde getirdiğini ifade eden Çıplak, “Makam için değil dava için, mevki için değil milletimiz için çalışacağız” mesajını verdi.

Kapılarının ve gönüllerinin tüm ülküdaşlara açık olacağını belirten Mehmet İhsan Çıplak, birlik ve beraberlik içerisinde Çorum’a ve Türkiye’ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Çıplak açıklamasını, “Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi