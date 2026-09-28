Türkiye’deki gazeteciler cemiyetlerinin başkanları, dönemin (İstanbul) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, merhum Nail Güreli, (Ankara) Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, merhum İsmail Sivri’nin öncülüğünde, “Başkanlar Konseyi” adı altında değişik illerde toplantılar yaparak, bir yandan sektörel dayanışmayı sağlamaya, diğer yandan ortak sorunları değerlendirmeye yönelmişlerdi.

Bu toplantılardan biri de, tam 30 yıl önce Aksaray’da düzenlenmiş ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşuna ilişkin ilk adımlar bu toplantıda atılmıştı. Aksaray toplantısına, dönemin Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (şimdi Onursal Başkan) Mehmet Yolyapar da katılmış, 16 yıl cemiyet başkanlığı yapan Yolyapar, Federasyon’un “Kurucu Başkanları” arasında da yer almıştı.

O dönemde Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Abdulkadir Ay, bu toplantının 30. yıldönümü nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Aksaray’da “Vefa Buluşması” adı altında bir toplantı düzenledi ve dönemin cemiyet başkanlarını davet etti. Yakınlarda kardeşi Recep Yolyapar’ı kaybetmiş olan Mehmet Yolyapar, Çevreci Gazeteciler Cemiyeti’nin organize ettiği 30. Yıl Başkanlar Konseyi’ne katılamayacağını bildirerek, tüm kadim dost ve meslektaşlarına selamlarını iletti.

Gazeteciler, Aksaray Valisi Murat Duru’yu makamında ziyaret ettiler. Aksaray Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’ndaki Basın Forumu, Çevreci Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abdulkadir Ay’ın konuşması ile başladı. Duygulu anların yaşandığı buluşmanın sonunda, Basın Çalıştayı düzenlenerek mesleğin sorunlarına ilişkin bir sonuç bildirisi yayınlandı. Ertesi gün ise Basın Vefa Ormanı’na fidan dikildi, Ihlara Vadisi ve Güzelyurt Manastır Vadisi gezildi.